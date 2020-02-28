Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді зіграв унічию з португальською "Бенфікою" і пройшов в 1/8

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший тайм закінчився з рахунком 2:1, причому всі голи забили лісабонці - на 9 хвилині Піцці, автогол на 12 хвилині і гол на 36 на рахунку Р. Діаша.

На початку другого тайму, на 47 хвилині, "Бенфіка" забила ще раз. Однак "Шахтар" зміг відігратися. Спочатку на 49 хвилині відзначився Степаненко, а на 71 хвилині Алан Патрік зрівняв рахунок у матчі.

Перший матч цих команд закінчився з рахунком 2-1 на користь гірників, тому в 1/8 Ліги Європи за сумою двох ігор пройшов український клуб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахтар" переміг португальську "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи