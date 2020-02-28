У Сирії загинули понад 20 турецьких військових

Про це губернатор прикордонної провінції Хатай Рахмі Доган повідомив агентству Анадолу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Унаслідок авіаційного удару сил режиму (Асада. - Ред.) по підрозділах ЗС Туреччини загинули 22 військовослужбовці", - поінформував Доган.

Він додав, що у лікарнях, де рятують тяжкопоранених військових, є все необхідне (у тому числі достатні запаси донорської крові), медперсонал здійснює посилене чергування.

У зв'язку із загостренням ситуації міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Як повідомляє CNN Turk, подробиці розмови поки ще не відомі.

Як повідомлялося, в Анкарі відбулися турецько-російські переговори щодо ситуації в Ідлібі та деескалації загострення. Через кілька годин після їхнього завершення надійшла інформація про атаку режиму Асада, якого підтримує Росія, на турецьких військових.

Водночас сирійська опозиція, яка діє за підтримки Туреччини, повернула контроль над стратегічно важливим містом Саракіб у провінції Ідліб.

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