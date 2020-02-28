Аваков: Транспортувати ймовірних інфекційних хворих на коронавірус будуть спеціальним санітарним вертольотом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" в четвер увечері.

"У ДСНС України заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт Мі-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих", - заявив Аваков.

Міністр розповів, що вертоліт брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Він переданий ДСНС на умовах безоплатного договору. Екіпаж і медперсонал вертольота складається з медиків, які пройшли спеціальну підготовку.

"Ці люди працювали під час епідемії Ебола - евакуювали хворих і проводили рятувальні операції. За один рейс вертоліт може взяти 4-6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто на всій території нашої країни", - зазначив міністр МВС.

Водночас він наголосив, що вертоліт поки експлуатується ДСНС України за спеціальним контрактом авіакомпанією "Українські вертольоти". Фахівці готові працювати на ньому в найскладніших умовах.

Також міністр розповів, що вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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