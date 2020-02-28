Кількість жертв коронавірусу у світі, за винятком Китаю, зросла до 70 осіб, кількість людей, які заразилися, сягнула 4184, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу зросла за добу з 57 до 70 осіб: 26 осіб померли в Ірані, 17 - в Італії, 13 - у Південній Кореї, вісім - на території Японії (з них четверо - пасажири круїзного лайнера Diamond Princess), два - у Гонконзі, два - у Франції, по одному летальному випадку зафіксовано на Тайвані і Філіппінах.

Найбільше хворих - 1 тис.766 - виявлено в Південній Кореї, на території Японії - 891, з них 705 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

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В Італії налічується 650 хворих, в Ірані - 245, Сінгапурі - 96, Гонконзі - 93, США - 60, Кувейті - 43, Таїланді - 40, у Франції - 38, в Бахрейні - 33, на Тайвані - 32, в Австралії - 23 , Малайзії - 22, Німеччині - 21, В'єтнамі - 16, Великій Британії - 16, ОАЕ - 13, Канаді та Іспанії - по 12, Макао - 10.

Менше 10 випадків захворювання зафіксовано в Іраку, Швейцарії, на Філіппінах, у Хорватії, Греції, Індії, Ізраїлі, Австрії, Фінляндії, Омані, Пакистані, Росії, Швеції, Афганістані, Алжирі, Бельгії, Бразилії, Камбоджі, Данії, Єгипті, Естонії, Грузії, Лівані, Непалі, Північній Македонії, Нігерії, Норвегії, Румунії, Шрі-Ланці.