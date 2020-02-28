Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.02.20 08:02

Турецька авіація знищила САУ, "Град" і бронетехніку російського виробництва в Сирії. ВIДЕО

У ході операцій, проведених у сирійському Ідлібі за останні 17 днів, ЗС Туреччини нейтралізували 1709 солдатів армії режиму Башара Асада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.

Згідно з отриманими даними, протягом згаданого періоду знищено 21 військовий транспортний засіб, 4 кулемети ДШК, 6 складів боєприпасів і 7 мінометів військ дамаського режиму.

Крім того, виведено з ладу 55 танків, 3 вертольоти, 18 одиниць бронетехніки і 29 гаубиць противника.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100