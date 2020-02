Турецька авіація знищила САУ, "Град" і бронетехніку російського виробництва в Сирії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.

Згідно з отриманими даними, протягом згаданого періоду знищено 21 військовий транспортний засіб, 4 кулемети ДШК, 6 складів боєприпасів і 7 мінометів військ дамаського режиму.

Крім того, виведено з ладу 55 танків, 3 вертольоти, 18 одиниць бронетехніки і 29 гаубиць противника.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p