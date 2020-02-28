Перший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в п'ятницю в міністерстві охорони здоров'я країни.

"У Білорусі зареєстровано перший завезений випадок коронавірусу", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Тести, проведені в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу 2019-nCoV в одного зі студентів з Ірану.

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"Під час лабораторного типування 27 лютого було виявлено вірус в одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнт і особи, що контактували з ним, поміщені в закриті бокси до Мінської інфекційної лікарні. Молодик почувається задовільно", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З огляду на погіршення епідемічної обстановки в Південній Кореї, Ірані та Італії Міністерство охорони здоров'я Білорусі ухвалило рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають із зазначених країн у період з 20 лютого.

Наразі в Білорусі тривають санітарно-епідемічні заходи, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу, додали в пресслужбі міністерства.