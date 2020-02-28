В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Раніше депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова поширила таку інформацію, пославшись на рішення РНБО.

За його словами, жодного рішення РНБО з цього приводу "не було і бути не може".

"У нас не можуть бути російські тест-системи. Їх не може бути апріорі, бо їх треба зареєструвати в Україні. Це неможливо. Російських тест-систем в Україні немає і бути не може", - наголосив Данілов.

Також читайте: Коронавірус COVID-19: в МОЗ розповіли про тест-системи і як вони працюють

В Україні наразі є дві вітчизняні зареєстровані тест-системи для діагностики коронавірусу. Їх виготовив інститут молекулярної біології, а також приватна компанія. Цими тест-системами дозволено користуватися у нашій країні, повідомив секретар РНБО. Незареєстрованими в країні реагентами користуватися заборонено.

"Їх використовують для тестування людей, які перебувають у Санжарах. 89 тестів - негативні. Також негативні тести 32 осіб обслуговуючого персоналу санаторію.

Як повідомлялося раніше, у 5 українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України.