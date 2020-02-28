Перші випадки коронавірусу COVID-19 зафіксовано в Литві, Нідерландах і Нігерії

Йдеться про жінку, яка повернулася з Верони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Нині пацієнтку ізольовано в лікарні міста Шяуляй.

Як повідомляє відомство, у неї спостерігаються слабко виражені симптоми, температури немає. Жінка проходить лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі

У Нідерландах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19, заявили в нідерландському національному інституті громадського здоров'я, пише УП

COVID-19 діагностували у жителя міста Тілбург, який нещодавно повернувся з регіону Ломбардія, Італія. На цей час він перебуває на карантині.

Також перший випадок зараження новим коронавірусом COVID-19 зафіксували в Нігерії, повідомило міністерство охорони здоров'я країни в п'ятницю, 28 лютого, пише Кореспондент.

Захворювання було підтверджено у пацієнта в штаті Лагос.

Водночас в Ірані від нового коронавірусу померли 26 осіб, кількість інфікованих становить 245. Іран є другою після Китаю країною у світі, де зафіксовано найбільшу кількість смертей від коронавірусу, пише УНІАН.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у країні наразі становить 245 осіб, серед яких є високопосадовці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов

Речник Міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур повідомив, що за останні 24 години в Ірані було підтверджено 106 нових випадків інфікування.



"Кількість загиблих зросла до 26", - додав речник. Він закликав співвітчизників не подорожувати країною без нагальної необхідності.

Крім того, через спалах захворювання влада планує запровадити деякі обмеження на відвідування священних для мусульман-шиїтів місць і скасувати інші релігійні заходи. Також іранське державне агентство IRNA повідомило, що Іран заборонив громадянам Китаю відвідувати країну.