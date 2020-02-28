Туреччина скоро зрозуміє, ким є Росія, - посол США в НАТО Гатчісон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", Гатчісон заявила про це, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати загибель десятків турецьких солдатів у Сирії від удару сирійської урядової армії, яку підтримує Росія.

Відповідаючи на запитання, Гатчісон зазначила, що їй невідомо про інцидент, проте, якщо "це сталося, то я просто сподіваюся, що президент Ердоган ... побачить, хто є ... надійним партнером, і хто не є".

Дипломатка додала, що придбання Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 зіпсувало відносини між Анкарою і Вашингтоном.

"Ми намагалися всіма можливими способами пояснити нашому союзнику, що ми хочемо залишитися в альянсі, що посеред їхньої країни не може розташовуватися російська система протиракетної оборони...", - заявила Гатчісон.

Вона висловила сподівання, що "президент Ердоган побачить, що ми є їхнім колишнім і майбутнім союзником, і що вони мусять позбутися С-400. Вони побачать, ким є Росія. Вони тепер бачать, що вони (влада Росії. - Ред.) роблять. І якщо вони атакують турецьких солдатів, то це має переважити все, що відбувається між Туреччиною і Росією", додала посол Гатчісон.

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Дипломатка не відкидає ймовірності застосування в ситуації з атакою на турецьких солдатів у Сирії П'ятої статті Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону країн-членів організації.

"Звичайно, нічого не можна відкидати. Це нова подія. Це велика подія. І ми перебуваємо в альянсі з Туреччиною. Не з Росією, а з Туреччиною. Ми хочемо, щоб Туреччина зрозуміла, що ми є її союзником ... І якщо росіяни напали на турецьких солдатів - я не знаю обставин ..., я щойно дізналася про це, так що я не можу сказати нічого більше, але це дійсно серйозно", - уточнила Гатчісон.

Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску випустила у зв'язку з подіями в Сирії заяву, в якій зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив ситуацію з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг засудив триваючі килимові бомбардування, що здійснюються сирійським режимом за підтримки Росії в провінції Ідліб, і закликав їх зупинити наступ, поважати міжнародне законодавство і підтримати зусилля ООН у мирному вирішенні конфлікту", - йдеться в заяві.

Раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.