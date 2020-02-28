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28.02.20 09:10

Вашингтон висловив підтримку союзнику по НАТО Туреччині

У Вашингтоні оцінюють найбільш ефективні способи підтримки Туреччини на тлі кризи в Ідлібі.

Вашингтон висловив підтримку союзнику по НАТО Туреччині

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це йдеться в заяві Державного департаменту США у зв'язку з останніми подіями в сирійському Ідлібі, де внаслідок повітряної атаки сил режиму Башара Асада загинули турецькі військовослужбовці.

"Ми підтримуємо нашого союзника по НАТО, Туреччину, і повторюємо заклик до негайного припинення віроломних атак з боку режиму Асада, Росії та сил, підтримуваних Іраном", - заявили у відомстві.

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Раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує із Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

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