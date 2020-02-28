Через коронавірус у 9 країнах світу закривають школи та університети

У британському графстві Чешир тимчасово закривається школа, учні якої нещодавно відвідали Італію. За словами директора, карантин триватиме тиждень, щоб мінімізувати ймовірність зараження, пише 24 канал, передає Цензор.НЕТ.

Дирекція ще однієї школи у Норвічі ухвалила рішення тимчасово припинити заняття у шостому класі, учні якого разом з учителями також побували в Італії.

У межах заходів безпеки в Англії закрили відразу шість шкіл через побоювання, що учні могли заразитися коронавірусом під час поїздок до Італії.

Загалом у Великій Британії зафіксували 13 випадків захворювання, але від початку спалаху одужало вже 8 осіб.

Чотири університети на заході Румунії – у містах Клуж-Напока, Арад, Тімішоара та Тиргу Жіу припинили навчальний процес у зв'язку з превентивними заходами через поширення коронавірусу Європою, йдеться в повідомленні тамтешнього Міністерства освіти.

Повідомляється, що університети беруть на себе зобов'язання контролювати стан здоров'я студентів.

У Румунії поки зафіксували один випадок зараження коронавірусом.

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У місті Арак та Кумі кілька днів тому оголосили загальний дводенний карантин. На цей час навчання призупинилось у всіх навчальних закладах міст. У Кумі навіть померли дві особи, які заразилися коронавірусом.

Влада Пакистану сьогодні, 27 лютого, закрила школи в декількох районах країни і призупинила авіасполучення з Іраном, крім вжитих раніше інших заходів боротьби з поширенням коронавірусу нового типу (COVID-19). Одночасно стало відомо про перші випадки зараження вірусом на пакистанській території, передає eadaily.com.

Влада закрила школи в південній провінції Сінд, зокрема навчальні заклади в адміністративному центрі регіону - місті Карачі, де був зареєстрований перший випадок захворювання, і в південно-західній провінції Белуджистан, що межує з Іраном.

Пасажирське авіасполучення з Іраном повністю припинено, починаючи з вечора четверга, "до подальшого повідомлення". "Ми вирішили закрити рейси з Іраном", - сказав Reuters представник служби цивільної авіації Пакистану Саттар Хохар.

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На півночі Італії через поширення коронавірусу влада оголосила про закриття шкіл і університетів, пише НВ. Через коронавірус влада закриває університети в регіонах Ломбардія, Венето, Емілія-Романья, а також в П'ємонті. Щоб зупинити поширення коронавірусу, в Італії одинадцять містечок закрили на карантин. В'їзд і виїзд без спеціальних дозволів туди заборонений. Людям радять не виходити на вулицю.

В Японії тимчасово закривають усі початкові і середні школи в спробі стримати епідемію нового коронавірусу COVID-19. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе, пише НВ.

Навчальний процес буде припинений з понеділка, 2 березня, до квітня.

"У кожному регіоні зроблено зусилля для запобігання поширенню інфекції серед дітей, і ці один або два тижні будуть надзвичайно критичним періодом", - сказав Абе.

У Міністерстві охорони здоров'я Японії уточнили, що рішення про закриття шкіл не поширюється на дитячі садки та заклади для дітей молодшого шкільного віку.

У Кувейті у зв'язку з епідемією нового типу коронавірусу ухвалено рішення про призупинення навчання на два тижні, починаючи з 1 березня. Про це заявив прессекретар уряду Тарік аль-Мезрам, пише trt.net.tr. Міністерство охорони здоров'я Кувейту зазначило, що коронавірус встановлений ще в однієї людини, яка контактувала з особами, які відвідали Іран, зазначивши, що загальна кількість випадків зараження становить 26.

В Іраку з метою запобігання епідемії школи закрито на 10 днів. Згідно із заявою Антикризового центру Іраку, у зв'язку з епідемією готового типу коронавірусу ухвалено рішення про закриття на 10 днів усіх освітніх установ у країні, включно з університетами. Поряд з цим від завтра до 7 березня будуть закриті кінотеатри, кав'ярні, місця розваг і проведення громадських заходів.

Також повідомляється про закриття до середини березня шкіл в Ізраїлі, пише tvr.by.