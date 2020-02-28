Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це сказала офіційна представниця альянсу Оана Лунгеску, коментуючи підсумки телефонної розмови між Столтенбергом і главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
Генсек НАТО також закликав дамаський режим і Росію до дотримання норм міжнародного права і підтримки зусиль з урегулювання сирійської кризи, здійснюваних під егідою ООН.
Столтенберг підкреслив, що всі залучені в конфлікт сторони мають проявити стриманість.
"Усі сторони мають сприяти зниженню напруженості, запобіганню подальшого посилення вкрай небезпечної обстановки і загрозливої гуманітарної ситуації, які склалися в регіоні", - сказав Столтенберг.
Як повідомлялося раніше, Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.