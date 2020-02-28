СБУ заблокувала канал нелегальної міграції в Україну вихідців із країн Близького Сходу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними відомства, зловмисники виготовляли підроблені документи, легалізували їх в іноземній консульській установі. Потім учасники групи передавали їх в органи державної влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн так званого "міграційного ризику".
За результатами проведення слідчих дій спільно з працівниками Національної поліції, у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, які містять докази протиправної легалізації іноземців.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам підозр про вчинення кримінального злочину.