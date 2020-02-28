Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, рішення про перекриття проток може бути ухвалено на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток, які наділяють Анкару таким правом у тому разі, якщо Туреччина вважала би себе такою, що "перебуває під загрозою безпосередньої військової небезпеки".

Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання С-400, яке раніше було заплановано на квітень, зазначають турецькі ЗМІ.

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Раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

Як повідомлялося раніше, Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.