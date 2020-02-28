Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

"Ми вирішили не заважати сирійським біженцям дістатися Європи суходолом або морем", - сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним.

"Усі біженці, включно із сирійцями, тепер можуть в'їжджати до Європейського Союзу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

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