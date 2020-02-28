"Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків: під загрозою трансляція Євробачення та Олімпіади

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій у п'ятницю вранці на сайті мовника.

"Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема запуск нової суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА), усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура)", - йдеться в повідомленні.

"Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес", - зазначили в "Суспільному".

Зазначається, що суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник всіх прав і обов'язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

"Уже тиждень Суспільний мовник звертається по допомогу до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки", - розповіли в "Суспільному".

"Ми усвідомлюємо, що навіть при наближенні видатків за бюджетною програмою, котра передбачена цьогоріч для телерадіокомпанії, усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії "Євроньюз". Отож із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік Суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн. Отже, реалізація річного плану діяльності телерадіокомпанії буде неможливою. Суспільне знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення", - заявили в "Суспільному".

"У ситуації, що склалася, Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково. Команда Суспільного звертає увагу громадськості на те, що створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів — неможливе, а відсутність допомоги з боку державних органів у вирішенні цієї проблеми призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні", - йдеться в заяві.

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