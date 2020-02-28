У Міноборони РФ заявили, що атаковані турецькі військові в Ідлібі перебували серед бойовиків, які наступали на урядові війська

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявили в п'ятницю в Міноборони РФ.

Як ідеться в заяві російського відомства, інцидент стався в районі населеного пункту Бехун.

"При цьому згідно з переданими турецькою стороною російському Центру примирення (центр примирення ворогуючих сторін у Сирії, структура російського угруповання. - Ред.) координатами, жодних підрозділів турецьких збройних сил у районі населеного пункту Бехун не було і не мало бути", - йдеться в заяві.

У Міноборони РФ розповіли, що 27 лютого формування терористичного угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" (заборонене в Росії), які перебувають в ідлібській зоні деескалації, спробували провести великомасштабну наступальну операцію на широкому фронті на позиції сирійських урядових військ.

Також у російському відомстві повідомили, що Російський Центр примирення ворогуючих сторін перебуває в постійному контакті з турецьким Ідлібським координаційним центром, щоб виключити будь-які загрози безпеці турецьких наглядових постів і підрозділів, які розташовані в Ідлібі.

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"Протягом минулої доби представниками російського Центру примирення ворогуючих сторін постійно запрошувалися і підтверджувалися у турецьких колег координати місцезнаходження всіх підрозділів збройних сил Туреччини, що перебувають поряд з районами бойових дій терористів", - наголошується в заяві.

У Міноборони РФ стверджують, що російські військові зробили все, щоб сирійська армія припинила обстріл позицій бойовиків у районі населеного пункту Бехун, серед яких опинилися турецькі військовослужбовці.

"Відразу після отримання інформації про постраждалих турецьких військовослужбовців російською стороною були вжито вичерпних заходів для повного припинення вогню сирійськими військами, забезпечена безпечна евакуація загиблих і поранених турецьких військовослужбовців на територію Туреччини", - сказали в Міноборони журналістам.

У військовому відомстві також повідомили, що Росія не застосовувала бойову авіацію в районі Бехуна в четвер.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.