Росія направила з окупованого Криму до берегів Сирії два фрегати з крилатими ракетами "Калібр"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив журналістам офіційний представник ЧФ Олексій Рульов.

"Фрегат "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", оснащені високоточною зброєю ракетним комплексом "Калібр-НК", здійснюють плановий перехід із Севастополя в далеку морську зону, де увійдуть до складу сил постійної угруповання Військово-Морського Флоту в Середземному морі", – розповів Рульов.

Рульов повідомив, що в ході переходу екіпажі кораблів провели навчання на полігонах бойової підготовки флоту в Чорному морі. "Третій фрегат ЧФ цієї серії - "Адмірал Ессен", виконує завдання в Середземному морі з грудня 2019 року", - зазначив представник ЧФ.

Фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" раніше неодноразово брали участь у російській операції проти бойовиків біля берегів Сирії.

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Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.