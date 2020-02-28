Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, - журналіст

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Первинну версію про те, що Старицький нібито вистрілив сам у себе, озвучила господиня будинку. Досить швидко з'ясувалося, що вона бреше, і самогубства не було. А це означає, що понести кримінальну відповідальність за усе, що трапилося, має не тільки сам Кожара, але і його дружина, яка фактично є співучасницею злочину та вигороджує вбивцю. Здавалося б усе ясно, але... Кожара гуляє на свободі, ніби з його пістолета в його будинку нікого не вбивали", - зазначив Казанський.

"У МВС кажуть, що триває експертиза, яка має підтвердити, що мало місце саме вбивство. Але ж убитого поховали три дні тому. Значить, з тілом вже були проведені усі необхідні в таких випадках маніпуляції та експертизи. Скільки ж ще потрібно чекати? Хіба злочинців у подібних випадках у нас не затримують на місці злочину і не поміщають у СІЗО? Чим колишній міністр Кожара кращий за звичайного громадянина?" - додав він.

Єгор Чечеринда на сторінці в мережі Facebook повідомив, що "коли поліція приїхала до будинку Кожари, вона побачила вбитого з пістолетом у руці, а Леонід Кожара з 2,5 проміле алкоголю в крові почав пояснювати правоохоронцям подробиці "самогубства" товариша вишуканою англійською мовою, начебто не розуміючи української чи російської".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.



