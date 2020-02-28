Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Депортовані зі Швеції іноземці поверталися транзитним рейсом "Стокгольм-Київ-Тбілісі". Очікуючи свого рейсу, молодики поводилися агресивно та порушували громадський порядок. На зауваження прикордонників чоловіки не реагували, а навпаки, здійснювали непокору законним вимогам охоронців кордону. Прикордонники відділу "Бориспіль" були змушені вдатися до силових дій і затримати порушників", - йдеться в повідомленні.

Наразі на осіб складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Крім цього, через свої дії громадяни Грузії отримали і заборону в'їзду в Україну терміном на три роки.

Дивіться також: Біля кордону з Угорщиною на Закарпатті контрабандисти влаштували провокацію, - Держприкордонслужба. ВIДЕО