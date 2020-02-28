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28.02.20 11:18

Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні досі використовується програмне забезпечення для розрахунку соціальної допомоги, яке розроблялося у 80-х роках минулого століття.

Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, у надрах нашої держави працює програмний комплекс з романтичною назвою АСОПД (Автоматизована система обробки пенсійної документації).

Він був введений в експлуатацію у 1995 році, а розроблявся ще в 80-х роках, тобто ще в радянські часи. Мова C ++, база даних Btrieve", - написав міністр.

За його словами, пенсії на ньому вже не розраховують, але соціальну допомогу - продовжують.

Дубілет додав, що в Міністерстві соціальної політики вже працюють над великим проєктом, який "дозволить, в тому числі, позбутися цього радянського спадку".

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Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет 01

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