Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, у надрах нашої держави працює програмний комплекс з романтичною назвою АСОПД (Автоматизована система обробки пенсійної документації).

Він був введений в експлуатацію у 1995 році, а розроблявся ще в 80-х роках, тобто ще в радянські часи. Мова C ++, база даних Btrieve", - написав міністр.

За його словами, пенсії на ньому вже не розраховують, але соціальну допомогу - продовжують.

Дубілет додав, що в Міністерстві соціальної політики вже працюють над великим проєктом, який "дозволить, в тому числі, позбутися цього радянського спадку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року буде реалізовано можливість звернення громадян до міністерства через месенджери, - Дубілет