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28.02.20 11:25

Українку з лайнера Diamond Princess, у якої діагностували коронавірус, виписали з лікарні, - МЗС

Одну українку - члена екіпажу лайнера Diamond Princess, яку було госпіталізовано з коронавірусною інфекцією, вчора виписали з лікарні і перевели в готель.

Українку з лайнера Diamond Princess, у якої діагностували коронавірус, виписали з лікарні, - МЗС

Про це 28 лютого повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"27 лютого одну громадянку України було виписано з лікарні та перевезено до готелю. Посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє громадян України продовжують перебувати в медичних закладах. Дата їхньої виписки наразі невідома", - зазначив він.

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Як повідомлялося, до лікарень Токіо було госпіталізовано із коронавірусною інфекцією чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.

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