Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.02.20 11:40

Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський повернув ухвалений раніше Верховною Радою закон про скасування стройового статуту Збройних сил України "без підпису, супроводивши своїми пропозиціями".

Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту ЗСУ

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт, ухвалений 5 лютого, повернуто з пропозиціями глави держави. При цьому текст пропозицій поки що відсутній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

Як повідомлялося, 5 лютого Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність, закон "Про стройовий статут Збройних сил України". За відповідний законопроєкт №2466 на засіданні в цілому проголосували 278 народних депутатів.

Як наголошується в пояснювальній записці, завданням законопроєкту є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100