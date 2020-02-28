Нинішня влада, проваливши свої передвиборчі обіцянки, йде шляхом Януковича і організовує політичні переслідування опозиції, - Порошенко

Про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив під час акції проти політичних репресій під стінами ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Хочу подякувати всім, хто залишився небайдужим до спроби розпочати повернення України в часи Януковича і розпочати політичні переслідування опозиції. Ми з нашими адвокатами щойно повернулися з Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя Шевченківського суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій ми сьогодні запрошені на допит. Постанова скасована, суддя ухвалила рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину", – повідомив Порошенко.

Він також заявив, що не має жодних ілюзій щодо того, що ДБР проігнорує рішення суду і продовжить виконувати вказівки Офісу Президента Зеленського щодо політичних переслідувань.

"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули в "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", – закликав Порошенко.

"Ми сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу "хліба і видовищ". Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. З 1 березня – вже післязавтра – за прийнятим нашою командою законом, і це не просто порожні обіцянки, а під час нашої каденції як би складно не було ми ухвалювали рішення про індексацію пенсій. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями", – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що влада намагається відволікти увагу від прорахунків у безпекових питаннях.

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"Подивіться, що відбулося. Прорив на фронті 18 лютого після так званого розведення, про яке і згадки немає в Мінських угодах, до миру не призвело. Обіцянка, що мир це просто, достатньо просто перестати стріляти, веде до капітуляції України. Зупинені програми будівництва гуртожитків для військовослужбовців, програма будівництва сільської і телемедицини, програма децентралізації із забезпеченням громад фінансовим ресурсом. Соціальні виплати, економічне зростання, розбудова інвестиційного клімату і замість цього країні пропонується шоу. Ми не будемо грати у це шоу, хоча, як законослухняні українці будемо ходити в суд, будемо доводити, що я правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України і застосувати санкції проти країни агресора – Російської Федерації", – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що одна із справ, сфабрикованих у ДБР, стосується націоналізації ПриватБанку, яка врятувала країну від дефолту. А ще одна – так звана справ моряків, за якою є однозначне рішення на користь України в Міжнародному морському арбітражі.

"Коли було віддано наказ на ротацію абсолютно звичайну чергову ротацію для забезпечення свободи судноплавства і українського суверенітету в Керченській протоці і Азовському морі ми правильно зробили. Це рішення було підтверджено міжнародним трибуналом в Гамбурзі", – нагадав Порошенко.

"Коли ми приймали рішення, які забезпечували оборону держави через низку кадрових призначень це конституційні повноваження президента. І ми праві, в них немає нічого, бо я як президент і як громадянин суворо дотримувався закону.

Ми прийшли сюди, щоб продемонструвати: "Європейська Солідарність і українці нічого не бояться. Ми дякуємо за таку підтримку "Європейської Солідарності". Ми не дамо знову розгорнути політичні переслідування. Ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України в сумнозвісний Печерський суд. Ми цього не дамо зробити", – переконаний Порошенко.