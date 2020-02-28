Це ще не війна Туреччини і РФ, але шанс на пряме зіткнення стрімко збільшується, - Директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії коронавірусу. Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно", - йдеться в повідомленні.

"Цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами", - додав він.

За його словами, Україна не скористається цим загостренням, "поки Зеленський дивитиметься в очі х#йла і бачитиме там мир".

Нагадаємо, раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує із Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

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