МЗС України засудило дії режиму Асада та РФ у Сирії: "Стражданням людей має бути покладено край"

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресслужба МЗС України.

"Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні", - йдеться в повідомленні.

МЗС України висловило щирі співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових, а також солідарність із позицією НАТО та світової спільноти, які закликають до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у межах врегулювання сирійського питання.

"Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії", - йдеться в повідомленні МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх все одно атакували: обстрілювали навіть швидкі, - міністр оборони Туреччини Акар

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.