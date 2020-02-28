Існує ризик скотитися до відкритої міжнародної військової конфронтації, - Боррель про ситуацію в Ідлібі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у Twitter.

"Нинішня ескалація має негайно припинитися. Існує ризик скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації. Це також призводить до нестерпних людських страждань і створює небезпеку для цивільного населення", - написав Боррель.

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"Євросоюз закликає всі сторони до швидкої деескалації та висловлює жаль через загибель людей. ЄС розгляне всі необхідні заходи для захисту своїх інтересів у сфері безпеки. Ми на зв'язку з усіма учасниками того, що сталося", - додав він.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.