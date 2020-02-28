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28.02.20 12:29

Координатор програми "Велике будівництво" Голик показав на карті кожну заплановану для ремонту ділянку доріг

Для того, щоб було зрозуміло, скільки доріг планується відремонтувати і побудувати в Україні в 2020 році, створено спеціальну карту.

Координатор програми "Велике будівництво" Голик показав на карті кожну заплановану для ремонту ділянку доріг

Її опублікував у Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" України Юрій Голик.

"Скільки доріг буде відремонтовано та побудовано в цьому році? Багато це чи мало? Як їх побачити всі? Все можна побачити наочно на кількох знімках, зроблених з карти, де кожна ділянка дороги, яка буде ремонтуватися або будуватися (не ямковий ремонт), нанесена за точними координатами", - написав він.

На знімку №1 показано загальну картину для розуміння масштабів завдань на цей рік. Дороги "Укравтодору" та дороги на балансі обласних адміністрацій.

Координатор програми Велике будівництво Голик показав на карті кожну заплановану для ремонту ділянку доріг 01

На знімку №2 - окремо траси "Укравтодору". Минулого року на них було виділено близько 19 млрд грн. У цьому буде більш як 85 млрд. На фото - коли траси не б'ються на шматки по 5 км і не робляться в стилі "50 км за 5 років", наголосив Голик.

Координатор програми Велике будівництво Голик показав на карті кожну заплановану для ремонту ділянку доріг 02

На знімку №3 - окремо дороги на балансах обласних адміністрацій - це дороги О і С (обласні та сільські).

Координатор програми Велике будівництво Голик показав на карті кожну заплановану для ремонту ділянку доріг 03

Нагадаємо, програмою Кабінету міністрів і "Укравтодору" під назвою "Зшити країну" запланований капітальний ремонт 4 000 км доріг міжнародного і національного значення, а також 2 500 км місцевих доріг. За словами Юрія Голика, за всю історію незалежності України ще не було таких амбітних планів з ремонту доріг. І йдеться не про ямковий ремонт, а про капітальний.

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