Справа про бронежилети: Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, - директор "Балістики" Довгий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор компанії "Балістика" Олександр Довгий.

За його словами, 17 лютого в Державне бюро розслідувань було викликано колишнього заступника міністра оборони Шевчука.

"За логікою на той момент після допиту йому мали вручити підозру, як це було з представниками ТЕМП 3000. Це було логічно, бо про нього на судах щодо інших фігурантів справи згадував прокурор, та наголошував, що саме він примушував Сергія Почтаренка та Михайла Каморянського приймати на початку квітня 2019 р. бронежилети, які не відповідали ТУ. Але в останній момент плани різко змінились, і вручення підозри перенесли на наступний день. До кінця тижня підозру так і не вручили. А в п'ятницю 21 лютого всіх прокурорів, які мали вручати підозру Шевчуку, виводять з групи прокурорів, а щодо самої справи в ЄРДР вносять зміни, міняючи ДБР на НАБУ", - зазначив він.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.



