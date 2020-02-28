Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу Водяного і Новотошківського: поранено українського воїна, - Міноборони

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони країни, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного, що на донецькому напрямку. Після 7 ранку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Новотошківського, що на луганському напрямку. З огляду на тривалість цього обстрілу - майже годину - наші воїни відповіли противнику з озброєння, не забороненого домовленостями. За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення", - розповіли в Міноборони.

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