НАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю на пресконференції в Москві після переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, коментуючи останнє загострення ситуацію в ідлібській зоні деескалації.

"Я вважаю, що єдине, що наразі можливо щодо НАТО, - сказати: не НАТО вирішувати цю проблему", - сказав Ассельборн.

"Наразі Туреччина має повне право попросити допомогу на підставі 4-ї статті (Вашингтонського договору. – Ред.), але не в контексті 5-ї статті, тому що це означало б, що війська НАТО втручатимуться в Сирії і боротимуться з сирійським урядом і, ви розумієте, які будуть наслідки. Ми перебуваємо не в цій логіці, я гадаю. Сподіваюся, що ми таке рішення не ухвалимо", - наголосив люксембурзький міністр.

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"І ми сподіваємося, що діалог між президентом Путіним і президентом Ердоганом призведе до рішення, і я переконаний, що Росія зробить усе можливе, щоб цю військову операцію було зупинено", - зазначив Ассельборн.

Він також нагадав, що "Туреччина не просила дозволу в НАТО на цю військову операцію в Сирії".

Напередодні вночі, за повідомленнями турецької влади, унаслідок обстрілу з боку сирійських урядових сил в Ідлібі загинуло понад 30 турецьких військовослужбовців. Анкара завдала ударів у відповідь із землі та повітря по позиціях сирійських сил.

Анкара також запросила скликання в п'ятницю Північноатлантичної ради на підставі 4-ї статті Вашингтонського договору, яка передбачає, що кожна країна-член альянсу має право на проведення наради із блоку в разі якщо визнає, що її безпека, територіальна цілісність або політична незалежність перебувають під загрозою.

Довідка. Люксембург - одна з країн-засновниць НАТО. 4 березня 1948 року Люксембург, разом з іншими країнами Бенілюксу, Великою Британією і Францією підписав Брюссельський договір, що стало початком формування Північноатлантичного союзу. Люксембург - єдина країна серед малих держав Західної Європи, що має хоч і маленьку, але реальну армію, яка є складовою ОЗС НАТО. ЗС Люксембургу не мають ні свого флоту, ні військових літаків і налічують лише 900 військовослужбовців.