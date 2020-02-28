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28.02.20 13:33

З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба

Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" 27 лютого зафіксували в українки, яка повернулася з Італії, підвищену температуру, жінку передали в один з медичних закладів Києва в межах посилених заходів контролю щодо недопущення поширення на територію України нової коронавірусної інфекції.

З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба

Про це в коментарі УНІАН повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"На всіх напрямках здійснюється посилений контроль людей, які слідують в Україну, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом. Посилені заходи контролю розпочалися на пункті пропуску "Тиса" 25 лютого і зараз вони поширені на весь кордон", - нагадав він.

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За словами речника Держприкордонслужби, за час посиленого контролю на кордонах температурному скринінгу було піддано близько 160 тисяч осіб, які слідували в Україну.

"Ми активно продовжуємо ці заходи спільно з МОЗ і місцевими органами влади. Наша основна задача – в першу чергу виявити тих осіб, у яких може бути підвищена температура або які мають симптоми захворювання, щоб у подальшому їх міг оглянути і встановити причини медичний персонал", - сказав Демченко.

За його словами, "вчора в аеропорту "Бориспіль" у громадянки України, яка прилетіла з Італії, була підвищена температура, її передали медикам і вона була направлена в один із медичних закладів Києва. Наскільки мені відомо, то не підтверджується її захворювання на коронавірус, там ГРВІ, але остаточно щодо стану здоров’я цієї громадянки можуть сказати тільки медики".

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