В Азербайджані у прибулого з Ірану громадянина РФ виявлено коронавірус

"Це громадянин Росії, який прибув на територію Азербайджану з Ірану. Він поміщений в інфекційний блок спеціального режиму", - наголошується в інформації штабу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його даними, зараження росіянина коронавірусом підтверджено тестом, нині стан пацієнта стабільний.

"Для запобігання поширенню вірусу вживаються необхідні заходи, в тому числі проводиться робота з виявлення осіб, з якими контактував хворий", - йдеться в повідомленні.

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Водночас кількість осіб, що заразилися коронавірусом в Ірані, за добу зросла на 176 осіб і сягнула 388, повідомили в п'ятницю в міністерстві охорони здоров'я ісламської республіки.

Список жертв нового захворювання поповнили за той же період вісім осіб. Загальна кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 становить 34 особи.