Вжито заходів щодо посилення турецької ППО і патрулювання повітряного простору, вивчаються подальші кроки, - Столтенберг

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Він заявив про повну солідарність із Туреччиною перед обличчям агресії з боку Сирії.

"НАТО продовжує підтримувати Туреччину різними способами, включно з посиленням протиповітряної оборони, щоб нівелювати загрозу ракетних атак з території Сирії", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО також закликав Росію і Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.