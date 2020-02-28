У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу

Про це сказав заступник глави МОЗ, головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми зараз рекомендуємо всім департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій розглянути питання і потихеньку починати відтерміновувати проведення планових операцій на можливість того, щоб підготувати лікарні і лікарні не були заповнені у разі виникнення спалаху, в тому чи іншому локальному місці", - сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що подібну стратегію використовували в одній із провінцій Італії.

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Кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 28 лютого сягнула 83 386, понад 35,5 тисячі одужали. Кількість летальних випадків зросла до 2858.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус 27 лютого заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у світі зараз перебуває на "вирішальному етапі". Він закликав уряди держав подвоїти зусилля щодо стримування вірусу.

2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби - легкий, у деяких - із симптомами застуди та грипу, в тому числі з високою температурою і кашлем, в більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може стати смертельною. Більшість хворих, однак, одужують.