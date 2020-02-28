Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі, повідомили в пресслужбі.

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Він нагадав, що напередодні російсько-сирійські війська завдали потужного авіаційного удару по турецьких позиціях у районі провінції Ідліб, в результаті чого загинули турецькі солдати, цивільні громадяни, серед яких багато дітей.

"Втручання РФ у протистояння на Близькому Сході, в регіоні, з яким Росія не має спільних кордонів, призводить до втрат людських життів та спричинило нову потужну хвилю біженців до країн ЄС, що створює додаткову небезпеку для Європи в умовах епідемії коронавірусу", - сказав Олександр Турчинов, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих турецьких та сирійських громадян.

За його словами, це тільки одна зі складових у ланцюговій реакції трагічних подій, що можуть відбутися найближчим часом у світі: "Причина цього - намагання військово-політичного керівництва РФ повністю зруйнувати світову політичну архітектуру, систему стримувань та противаг, континентальну та світову безпеку", - зазначив Турчинов, нагадавши, що відкриту фазу військового протистояння Путін розпочав з агресії проти нашої країни в лютому 2014 року.

Він наголосив, що в цих складних небезпечних умовах Україна повинна висловити свою підтримку нашому стратегічному партнеру - Туреччині та об‘єднати зусилля у протидії агресивній російській політиці. "Необхідно відновити і посилити реалізацію спільних з Туреччиною масштабних програм військово-технічного співробітництва, координацію та взаємодію українських військових з військовими Туреччини та країн-членів НАТО в басейні Чорного моря; ініціювати міжнародні переговори на високому рівні щодо протидії використання Криму для розповсюдження військової агресії РФ в Чорноморсько-Середземноморському басейні, а також посилення міжнародного тиску щодо відновлення суверенітету України на тимчасово окупованій території півострову АР Крим", - зазначив Олександр Турчинов.

"Тільки спільними зусиллями можна зупинити ескалацію російської військової агресії, зупинити міжнародний тероризм та злочини проти людства, відновити безпеку і мир у світі", - резюмував він.