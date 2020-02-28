Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Левін не подав апеляцію на екстрадицію з Болгарії в Україну, - адвокат Величко

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Михайло Величко, передає Цензор.НЕТ.

"Попереднім рішенням мого клієнта було подати апеляційну скаргу на рішення болгарського суду про його екстрадицію, але на сьогоднішній день скарга не подана, хоча і підготовлена. Офіційно вона ним не підписана", - сказав він.

Захисник Левіна додав, що 28 лютого є останнім терміном подачі апеляційної скарги.

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Адвокат вважає, що його клієнт прислухався до його порад не подавати апеляцію, хоча фактично до кінця дня ще може оскаржити свою екстрадицію.

"Я вважаю, що він прислухався до моєї точки зору, що шансів вирішення цього питання в апеляційній інстанції немає, і треба доводити свою невинуватість в українському суді", - зазначив Величко.

За його словами, у разі, якщо Левін не подасть апеляцію, то в Україні він буде упродовж 7-12 днів.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко й Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.