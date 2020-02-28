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28.02.20 15:12

Мешканку Луганщини затримано на блокпості в зоні ООС за підозрою у співпраці з окупантами РФ. ФОТО

Нацгвардійці затримали підозрювану у співпраці зі збройними формуваннями РФ жительку Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, мешканка населеного пункту Успенка Лутугинського району Луганської області намагалася перетнути блокпост поблизу села Городище на Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру. Тепер їй інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".

Мешканку Луганщини затримано на блокпості в зоні ООС за підозрою у співпраці з окупантами РФ 01

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Мінімальна санкція статті - від двох років в'язниці, максимальна - до п'ятнадцяти.

Полегшити свою участь (аж до звільнення від відповідальності) правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Мешканку Луганщини затримано на блокпості в зоні ООС за підозрою у співпраці з окупантами РФ 02

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