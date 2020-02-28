Авіаудар у Сирії засвідчив, що дії РФ становлять загрозу для всього світу, - Загороднюк

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці говорив телефоном з Міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром. Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових внаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській Республіці", - йдеться в повідомленні.

За словами Загороднюка, жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів і становлять загрозу для всього світу.

"Від імені Міноборони та від себе особисто висловлюю щирі співчуття та слова підтримки у цю нелегку хвилину сім’ям загиблих, а пораненим турецьким військовослужбовцям бажаю якнайшвидшого одужання", - додав він.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

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