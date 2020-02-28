Криклій, як і уряд, не має жодних нових ідей, - Омелян

"Прикро констатувати, що в нового уряду і в цього міністра (Криклія. - ред.) нуль нових ідей, як зробити диво завтра. Насправді нам було обіцяно турборежим, я очікував, що ці 40 законопроєктів, які ми готували, будуть за ніч ухвалені. Цього не сталося", - сказав ексміністр в ефірі телеканалу НАШ.

Також Омелян розповів, що на своїй посаді міністр має повноваження призначати будь-якого заступника і проводити будь-яку політику, але навіть це не допомогло Криклію створити "вибух нової галактики".

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"Немає ні професійних призначень, ні відповідальності", - додав Омелян.