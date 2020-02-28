КС визнав неконституційним рішення Кабміну обмежити пільги ветеранам: "Держава не може відмовитися від зобов'язання щодо захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок"

"Цим рішенням Конституційний Суд України визнав невідповідним Конституції України окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 і 16 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ (далі - закон №3551) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного та місцевого бюджетів і бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування", - повідомили в КС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, зазначеними положеннями закону №3551 передбачено пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (стаття 12), особам з інвалідністю внаслідок війни (стаття 13), учасникам війни (стаття 14), особам, на яких поширюється дія закону № 3551 (стаття 15), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 16).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів. ВIДЕО

Конституційний Суд України наголосив, що держава не може в односторонньому порядку відмовитися від зобов'язання щодо соціального захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок перед нею щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас невиконання державою соціальних зобов'язань щодо ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону №3551, підриває довіру до держави.

"Обмеження або відміна пільг для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія закону №3551, без рівноцінної їхньої заміни або компенсації є порушенням зобов'язань держави щодо соціального захисту осіб, які захищали Батьківщину, і членів їхніх сімей. У разі зміни правового регулювання набуті зазначеними особами пільги або інші гарантії соціального захисту мають бути збережені із забезпеченням можливості їхньої реалізації", - наголошується в рішенні.

У КС зазначили, що, ухвалюючи рішення, судді дійшли висновку, що Кодексом не можна вносити зміни до інших законів України, зупиняти їхню дію чи скасовувати їх, а також встановлювати інше (додаткове) законодавче регулювання відносин, відмінне від того, що є предметом спеціального регулювання іншими законами країни.

Конституційний Суд вважає, що встановлення пунктом 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу іншого, ніж у статтях 12, 13, 14, 15 і 16 закону №3551, законодавчого регулювання відносин у сфері надання пільг ветеранам війни викликає юридичну невизначеність під час застосування зазначених норм Кодексу і закону №3551, є невідповідним Конституції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук

"Положення, визнано неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене", - підкреслюють у відділі комунікацій КСУ і правового моніторингу.