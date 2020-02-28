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28.02.20 15:55

Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині: постраждало 3 осіб

На території військового полігону в смт Гончарівське вночі загорілися два намети. У результаті троє військовослужбовців зазнали опіків.

Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині: постраждало 3 осіб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Біля смт Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону оперативного командування "Північ" військової частини 3321 Міністерства оборони України о 2:00 28 лютого сталася пожежа двох військових наметів УСБ-56", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено намети. Причина спалаху поки невідома, суму заподіяного збитку встановлюють.

"Внаслідок пожежі три особи зазнали опіків верхніх кінцівок. До гасіння пожежі підрозділи ДСНС не залучалися", - додали в департаменті.

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