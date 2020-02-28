Протоієрей РПЦ Смірнов закликав віруючих в Італії "постраждати заради Господа" і не підкорятися вимогам закрити храми через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив глава патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї протоієрей Дмитро Смірнов.

"Є в "Основах соціальної концепції" такий пункт - в якому разі мають люди чинити громадянську непокору. В даному випадку, якщо наказ начальства, міського чи федерального, про якісь дії, які суперечать нашій вірі, ми повинні ним знехтувати", - пояснив він.

Щоб уникнути конфлікту, він порадив православним збиратися на нічну службу.

"А як Євхаристію не робити? Чума зупинялася від того, що люди причащалися!" - нагадав він.

На його думку, такі заборони свідчать про те, що "уряд абсолютно безбожний", і "це початок кінця".

"Тут якраз і перевіряється, чи готова ця громада постраждати заради Господа. Ну, в чомусь малому. Ну розстрілів же не буде!" - підсумував глава патріаршої комісії.

На 28 лютого кількість заражених новим коронавірусом в Італії досягла 650.

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