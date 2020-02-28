Підготовче засідання по справі Кернеса перенесли на 20 березня через неявку обвинуваченого і потерпілого

"Київський районний суд Полтави повідомляє, що підготовче судове засідання... суд переніс на 20.03.2020 на 10:00 у зв'язку з неявкою обвинуваченого Кернеса Г. А. та його захисників, потерпілого Кутяніна О. В. та представників потерпілих", - повідомили в суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 31 січня 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги на ухвалене в серпні 2018 року рішення суду першої інстанції у справі стосовно Кернеса, Блінника та Сміцького й направив справу на новий розгляд до Київського районного суду Полтави.

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Як раніше повідомлялося, Полтавський апеляційний суд 31 січня 2020 року задовольнив апеляційні скарги Офісу Генерального прокурора та потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. Прокуратура оскаржила рішення, яке прийняв Київський районний суд Полтави. Кернеса і його охоронців звинувачували у викраденні і побитті учасників харківського Євромайдану Сергія Ряполова і Олександра Кутятіна в січні 2014 року. Справа була закрита через систематичну неявку прокурорів на засідання.

Тепер справу буде знову розглянуто в суді першої інстанції.