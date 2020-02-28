Ситуація з можливим відключенням "Суспільного" неприпустима, будемо ініціювати зміни до бюджету, - Бородянський

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу UA: Суспільне є неприпустимою", - підкреслив Бородянський.

За словами міністра, його відомство разом із Міністерством фінансів ухвалило рішення про наближення фінансування.

"Сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету і МКМС (міністерство культури, молоді і спорту. - Ред.) буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів, що забезпечить сталість розвитку Суспільного мовника", - повідомив Бородянський.

28 лютого Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що її рахунки заарештовано, а роботу заблоковано. Рахунки заарештовано за позовом компанії "Євроньюс", якій попередники суспільного мовлення, Національна телекомпанія України, заборгувала 10,5 млн євро.

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