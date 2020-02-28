Тести 4 українців, які повернулися з Італії, показали негативний результат на коронавірус, - ЦОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"За підозрами на нову коронавірусну інфекцію у громадянки України, яка повернулася з Італії, і її оточення проведено лабораторний аналіз зразків на наявність збудника та отримано негативні результати. Також негативні результати були й у двох осіб з Долинян Чернівецької області", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з тим, що новий вірус був зареєстрований на території Китайської Народної Республіки, часто громадяни цієї країни та інші люди зазнають утисків виключно на підставі їхньої зовнішності.

Центр громадського здоров'я України закликає представників державного сектора, бізнесу і населення України не формувати помилкове стереотипне уявлення.

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