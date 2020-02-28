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28.02.20 17:48

Зеленський призначив 14 голів РДА в 6 областях України

Президент України Володимир Зеленський призначив голів районних державних адміністрацій в шести областях.

Зеленський призначив 14 голів РДА в 6 областях України

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У Вінницькій області президент призначив головою Калинівської районної державної адміністрації Олександра Дмитрука, головою Крижопільської районної державної адміністрації - Володимира Скалія. Валентина Русначенко призначена главою Бершадської РДА, а Тарас Олексюк - головою Липовецької РДА.

На Харківщині Зеленський призначив Джамалу Стаценко головою Кегичівської РДА. Президент призначив головою Красноградської РДА Олександра Кайдаша, головою Лозівської РДА - Андрія Засєєва. Головою Зачепилівської РДА призначено Олену Петренко, головою Золочівської РДА - Тамаза Гамбарашвілі, головою Сахновщинської РДА - Максима Карплюка.

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У Хмельницькій області президент призначив головою Новоушицької РДА Олександра Солов'я.

Глава держави також призначив Анатолія Хворостянова главою Оріхівської РДА Запорізької області, Омеляна Стасула - головою Дрогобицької РДА Львівської області, головою Миргородської РДА Полтавської області Вікторію Ємець.

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