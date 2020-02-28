У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

"Ми формуємо питання, пов'язані з законом про всеукраїнський референдум (як перший закон з низки законів про народовладдя). Там будуть і інші законопроєкти, такі як можливість громадян виносити на всеукраїнський референдум питання про скасування законів або частин законодавчих актів України", - повідомив він.

Крім цього, Стефанчук анонсував можливість винесення на референдум питання про відставку того чи іншого українського чиновника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Верховній Раді підготували фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Раніше спікер Ради Разумков повідомив, що пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих Рекол - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум.

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