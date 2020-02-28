Закінчено досудове розслідування справи екссудді Вишгородського райсуду, що не вказала в декларації 660 тис. грн фінзобов'язань, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

28 лютого детективи НАБУ і прокурори САП відкрили екссудді та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, в деклараціях за 2016 2017 і 2018 року нині колишня суддя не вказала фінансові зобов'язання, що виникли у неї внаслідок отримання позики. Зокрема, підозрювана в декларації за 2016 і 2017 роки не вказала відомості на загальну суму понад 669 тис. грн, у декларації за 2018 - більш ніж 659 тис. грн.

27 січня 2020 їй повідомлено про підозру за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Антикорупційний суд вивчив 11 томів матеріалів у справі мера Одеси Труханова

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року.