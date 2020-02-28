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28.02.20 19:00

Японська компанія, яка відкрила тут три заводи з європейською зарплатою, - найкраща причина для українця залишитися вдома, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Заступник міністра соціальної політики Сергій Ніжинський поділяє ініціативу президента Володимира Зеленського, який хоче, щоб українці не виїжджали за кордон на заробітки.

Японська компанія, яка відкрила тут три заводи з європейською зарплатою, - найкраща причина для українця залишитися вдома, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми чудово розуміємо, що досягти цього можна лише завдяки створенню робочих місць і привабливому інвестиційному клімату. Це можна здійснити за рахунок залучення міжнародних компаній і відкриття в Україні відповідних філій. Ось одна японська компанія, не буду її називати, торік на західній Україні розмістила білборди, в яких йдеться про те, що відкрито три заводи, там платять зарплату як у Європі, тому, шановні українці, не їдьте за кордон, працюйте у себе вдома. Хіба це не стимул для людей, щоб залишитися?" - зазначив Ніжинський.

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Однак, переконаний він, разом із цим держава має зробити так, щоб ці заводи були захищені: "Щоб не було ні рейдерства, ні рекету - нічого. А люди щоб знали, що у них стабільно на рік як мінімум є контракт і вони отримують гідну заробітну плату".

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Ніжинським читайте тут.

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