Японська компанія, яка відкрила тут три заводи з європейською зарплатою, - найкраща причина для українця залишитися вдома, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми чудово розуміємо, що досягти цього можна лише завдяки створенню робочих місць і привабливому інвестиційному клімату. Це можна здійснити за рахунок залучення міжнародних компаній і відкриття в Україні відповідних філій. Ось одна японська компанія, не буду її називати, торік на західній Україні розмістила білборди, в яких йдеться про те, що відкрито три заводи, там платять зарплату як у Європі, тому, шановні українці, не їдьте за кордон, працюйте у себе вдома. Хіба це не стимул для людей, щоб залишитися?" - зазначив Ніжинський.

Читайте також: Статусом жертви торгівлі людьми зловживають багато хто: від співробітників поліції до директора наркодиспансеру, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Однак, переконаний він, разом із цим держава має зробити так, щоб ці заводи були захищені: "Щоб не було ні рейдерства, ні рекету - нічого. А люди щоб знали, що у них стабільно на рік як мінімум є контракт і вони отримують гідну заробітну плату".

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Ніжинським читайте тут.

Також читайте: Кожна п'ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, є жертвою домашнього насильства, - Мінсоцполітики